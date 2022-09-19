Разведка Британии рассказала свои оценки потерь российской авиации

Британская разведка считает, что за все время полномасштабной войны РФ потеряла примерно 55 боевых самолетов, а недостаток преимущества в воздухе - один из факторов неудач российской армии, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 19 сентября.

"Россия с высокой вероятностью за последние 10 дней потеряла в Украине по меньшей мере 4 боевых самолета, увеличив общее количество до 55 с начала вторжения" , - пишут в обзоре.

Отметим, что ориентировочные оценки Генштаба ВСУ – 251 самолет, детализацию по видам самолетов не приводят.

Разведка Британии считает, что последние потери частично стали следствием того, что в последнее время российские пилоты стали больше рисковать, пытаясь оказать большую поддержку своим военным, страдающим под давлением ВСУ.

"Ознакомленность российских пилотов с ситуацией на месте часто недостаточная, вполне возможно, что некоторые заблудились над территорией противника и попали в зону действия ПВО, когда линия фронта быстро менялась" , - отмечает разведка.

По мнению британских аналитиков, постоянное недостаточное преимущество в воздухе является одним из факторов слабости оперативного замысла РФ.