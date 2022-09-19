Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 54 650 (+170) человек ликвидировано,

танков ‒ 2212 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4720 (+2) ед,

артиллерийских систем – 1313 (+4) ед,

РСЗО – 312 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 168 (+0) ед,

самолетов – 251 (+0) ед,

вертолетов – 217 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2),

крылатых ракет ‒ 238 (+0),

кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3581 (+3) ед,

специальной техники – 125 (+3).

Данные уточняются.