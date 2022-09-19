Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 54 650 (+170) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2212 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4720 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 1313 (+4) ед,
- РСЗО – 312 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 168 (+0) ед,
- самолетов – 251 (+0) ед,
- вертолетов – 217 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2),
- крылатых ракет ‒ 238 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3581 (+3) ед,
- специальной техники – 125 (+3).
Данные уточняются.