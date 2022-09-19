McDonald's начинает поэтапное открытие ресторанов в Украине

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновляет работу в Украине с 20 сентября, первыми откроются три заведения в Киеве. Об этом сообщила в Facebook глава отдела коммуникаций украинского McDonald's Алеся Муджири.

Возобновление работы заведений в Киеве и в западных регионах Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев. Первыми заработает McDelivery в трех ресторанах: проспект Бажана, 3в (м. Харьковская), ул. Гришко, 7 (м. Позняки) и проспект Гагарина, 2а (Дарница).

При этом примерно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах в западных регионах страны.

"Сначала получить заказ можно будет только через услугу McDelivery, предоставляемую партнером McDonald's по доставке компания Glovo. В начале октября эти рестораны откроются для посетителей и можно будет воспользоваться услугой МакДрайв и экспресс-окнами.

В других городах также запуск заведений начнется с доставки, а затем гости смогут самостоятельно посетить рестораны" , - пояснили в McDonald's.

Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 и будут закрываться во время воздушной тревоги. Команда ресторанов будет оперативно выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.