Интернет от Starlink доступен на всех континентах Земли - Маск

Спутниковая интернет-сеть Starlink уже доступна на всех континентах Земли. Об этом Илон Маск сообщил Twitter.

"Сеть Starlink теперь активна на всех континентах, включая Антарктику" , — написал он.

Starlink is now active on all continents, including Antarctica https://t.co/Q1VvqV5G0i — Elon Musk (@elonmusk) September 19, 2022

Напомним, первые тестовые спутники для раздачи интернета SpaceX запустила в 2018 году.

Starlink должен был прийти в Украину только в 2023 году. Но после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года Илон Маск предоставил украинцам доступ к спутниковому интернету Starlink

Позже Starlink Ukraine получила лицензию оператора. Представительство компании SpaceX уже скоро начнет активную работу в Украине.

Starlink — глобальная спутниковая система, разработанная SpaceX для обеспечения высокоскоростным спутниковым доступом к интернету в местах, где он был недоступным или дорогим.