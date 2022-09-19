Интернет от Starlink доступен на всех континентах Земли - Маск
Спутниковая интернет-сеть Starlink уже доступна на всех континентах Земли. Об этом Илон Маск сообщил Twitter.
"Сеть Starlink теперь активна на всех континентах, включая Антарктику", — написал он.
Напомним, первые тестовые спутники для раздачи интернета SpaceX запустила в 2018 году.
Starlink должен был прийти в Украину только в 2023 году. Но после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года Илон Маск предоставил украинцам доступ к спутниковому интернету Starlink
Позже Starlink Ukraine получила лицензию оператора. Представительство компании SpaceX уже скоро начнет активную работу в Украине.
Starlink — глобальная спутниковая система, разработанная SpaceX для обеспечения высокоскоростным спутниковым доступом к интернету в местах, где он был недоступным или дорогим.