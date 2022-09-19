Ощадбанк и ПриватБанк возобновляют работу на деоккупированной Харьковщине
Государственные Ощадбанк и ПриватБанк возобновляют предоставление банковских услуг в освобожденных от российских войск населенных пунктах Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Возобновление работы Ощадбанка
В г. Балаклея 19-20 сентября будет возобновлена работа отделений. Это полноценное крупное отделение, которое будет обслуживать город и ближайшие села, отметили в министерстве.
Также обещают открыть отделение Ощадбанка в пгт. Шевченко до конца сентября.
Возобновляется работа банкоматов. Первые транзакции прошли в пгт Золочев и Дергачи. Еще несколько банкоматов должны восстановиться в этом месяце: пгт Червоный Донец, пгт Андреевка и г. Балаклея.
В Дергачах Ощадбанк запускает услугу "Наличные на кассе". Ею можно будет пользоваться в торгово-сервисных предприятиях. Всего 4 терминала.
Также Ощадбанк 20 сентября организует первые выезды жителей Купянска в ближайшие отделения. Автобусы отправятся в Чугуев (ул. Староникольская, 33) и Харьков (ул. Библика, 20/8).
Работа отделений ПриватБанка
Первое отделение ПриватБанка на деоккупированной территории Харьковской области откроется 25 сентября в Дергачах. Отделения в Балаклее, Шевченковском, Золочеве, Волчанске и Большом Бурлуке откроются в течение октября.
В Дергачах и Золочеве уже работают четыре банкомата ПриватБанка. Идет работа над запуском еще 17 банкоматов.
Также работают три терминала "Наличные на кассе". Два из них возобновили работу в Дергаче, один в Золочеве.