Девять областей Украины пострадали от непогоды

Из-за сложных погодных условий за прошедшие сутки было обесточено 857 населенных пунктов в Украине, сообщает Українські Новини.

Больше всего пострадали девять областей – Сумская, Хмельницкая, Киевская, Полтавская, Черкасская, Черниговская, Житомирская, Винницкая и Кировоградская области.

А в городе Бурынь Конотопского района Сумской области в результате урагана погиб один человек – на него упала стена дома. Еще восемь жителей получили травмы, двое – дети, сообщили в ГСЧС.

Пресс-служба АО Сумыгаз сообщает, что из-за непогоды почти 500 домовладений города Бурынь остались без газа. Зафиксированы повреждения наземных газовых сетей. На месте работают аварийщики Сумыгаз, чтобы как можно скорее восстановить нахождение голубого топлива в дома пострадавших жителей Сумщины.

Без света остаются:

Сумская область – 206 населенных пунктов,

Хмельницкая область – 125,

Киевская область – 124,

Полтавская область – 107,

Черкасская область – 107,

Черниговская область – 69,

Житомирская область – 53,

Винницкая область – 52,

Кировоградская область – 14.

По состоянию на утро 19 сентября меры по ликвидации последствий непогоды продолжаются.