Девять областей Украины пострадали от непогоды
Из-за сложных погодных условий за прошедшие сутки было обесточено 857 населенных пунктов в Украине, сообщает Українські Новини.
Больше всего пострадали девять областей – Сумская, Хмельницкая, Киевская, Полтавская, Черкасская, Черниговская, Житомирская, Винницкая и Кировоградская области.
А в городе Бурынь Конотопского района Сумской области в результате урагана погиб один человек – на него упала стена дома. Еще восемь жителей получили травмы, двое – дети, сообщили в ГСЧС.
Пресс-служба АО Сумыгаз сообщает, что из-за непогоды почти 500 домовладений города Бурынь остались без газа. Зафиксированы повреждения наземных газовых сетей. На месте работают аварийщики Сумыгаз, чтобы как можно скорее восстановить нахождение голубого топлива в дома пострадавших жителей Сумщины.
Без света остаются:
- Сумская область – 206 населенных пунктов,
- Хмельницкая область – 125,
- Киевская область – 124,
- Полтавская область – 107,
- Черкасская область – 107,
- Черниговская область – 69,
- Житомирская область – 53,
- Винницкая область – 52,
- Кировоградская область – 14.
По состоянию на утро 19 сентября меры по ликвидации последствий непогоды продолжаются.