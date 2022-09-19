Девять областей Украины пострадали от непогоды

Девять областей Украины пострадали от непогоды
Фото: ГСЧС

Из-за сложных погодных условий за прошедшие сутки было обесточено 857 населенных пунктов в Украине, сообщает Українські Новини.

Больше всего пострадали девять областей – Сумская, Хмельницкая, Киевская, Полтавская, Черкасская, Черниговская, Житомирская, Винницкая и Кировоградская области.

А в городе Бурынь Конотопского района Сумской области в результате урагана погиб один человек – на него упала стена дома. Еще восемь жителей получили травмы, двое – дети, сообщили в ГСЧС.

Пресс-служба АО Сумыгаз сообщает, что из-за непогоды почти 500 домовладений города Бурынь остались без газа. Зафиксированы повреждения наземных газовых сетей. На месте работают аварийщики Сумыгаз, чтобы как можно скорее восстановить нахождение голубого топлива в дома пострадавших жителей Сумщины.

Без света остаются:

  • Сумская область – 206 населенных пунктов,
  • Хмельницкая область – 125,
  • Киевская область – 124,
  • Полтавская область – 107,
  • Черкасская область – 107,
  • Черниговская область – 69,
  • Житомирская область – 53,
  • Винницкая область – 52,
  • Кировоградская область – 14.

По состоянию на утро 19 сентября меры по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

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