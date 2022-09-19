Минздрав разрешил вторую бустерную COVID-прививку для всех желающих
Министерство здравоохранения разрешило вторую бустерную прививку для всех желающих. В Украине доступны три вакцины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Вторая бустерная доза разрешается всем совершеннолетним с интервалом не менее 4 месяцев после первой бустерной дозы. Однако особенно рекомендуем ее делать людям с хроническими заболеваниями и людям в возрасте 60+", - говорится в сообщении.
В Украине сейчас доступны 3 вакцины от COVID-19:
- инактивированная CoronaVac от Sinovac
- мРНК-вакцина Comirnaty от Pfizer-Biontech
- векторная Janssen (Jcovden) от Johnson&Johnson.
Новые схемы вакцинации
Кроме того, утверждены новые схемы вакцинации. В частности, инактивированную вакцину CoronoVac можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин.
Также уменьшены минимальные сроки между базовым (первичным) курсом вакцинации и бустерной дозой.
Минздрав также разрешил вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет вакциной Comirnaty (Pfizer).
Более подробно об изменениях в кампании вакцинации можно узнать на сайте.