"Власти ДНР": Во время обстрела Донецка погибли 13 человек

Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил﻿, что во время обстрела Куйбышевского района города погибли 13 человек.

"На пл. Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан. Количество раненых уточняется" , - заявил Кулемзин.

С какой стороны велся обстрел, не сообщается. Российские СМИ и оккупационная администрация обвиняют в обстреле ВСУ.

Также невозможно проверить достоверность данных о погибших и пострадавших.