"Власти ДНР": Во время обстрела Донецка погибли 13 человек
Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что во время обстрела Куйбышевского района города погибли 13 человек.
"На пл. Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан. Количество раненых уточняется", - заявил Кулемзин.
С какой стороны велся обстрел, не сообщается. Российские СМИ и оккупационная администрация обвиняют в обстреле ВСУ.
Также невозможно проверить достоверность данных о погибших и пострадавших.