В Болгарии продлили бесплатное проживание в гостиницах для украинских беженцев
В Болгарии продолжают программу бесплатного проживания украинских беженцев в отелях до 31 октября. Об этом министр туризма Илин Димитров рассказал в эфире телеканала БНТ, сообщает Деловая столица.
Размещение беженцев из Украины в отелях Болгарии продлится до 31 октября в текущем объеме, отметил он. После этого программа бесплатного проживания с питанием для украинцев закончится.
"Это будет финал программы, так что можно будет организовать новую программу", – сказал министр туризма.
Власти Болгарии в июне меняли программу проживания для бежавших от войны украинцев. Тогда снизили суточное финансирование, а самих беженцев частично переселили в более простые заведения, которые не были задействованы в курортный сезон для туристов на побережье Черного моря.
В стране надеются, что после октября не придется продолжать программу расселения, вместо этого заработает новая – по интеграции в социальную систему.
"Это европейские деньги, мы регулярно еженедельно выплачиваем средства по этой программе, механизм выплаты очень сложен. На этой неделе будут сделаны последние платежи за июнь и июль. Выявлено очень мало нарушений, в основном, в дубляже", – добавил Илин Димитров.