В Болгарии продлили бесплатное проживание в гостиницах для украинских беженцев

В Болгарии продолжают программу бесплатного проживания украинских беженцев в отелях до 31 октября﻿. Об этом министр туризма Илин Димитров рассказал в эфире телеканала БНТ, сообщает Деловая столица.

Размещение беженцев из Украины в отелях Болгарии продлится до 31 октября в текущем объеме, отметил он. После этого программа бесплатного проживания с питанием для украинцев закончится.

"Это будет финал программы, так что можно будет организовать новую программу" , – сказал министр туризма.

Власти Болгарии в июне меняли программу проживания для бежавших от войны украинцев. Тогда снизили суточное финансирование, а самих беженцев частично переселили в более простые заведения, которые не были задействованы в курортный сезон для туристов на побережье Черного моря.

В стране надеются, что после октября не придется продолжать программу расселения, вместо этого заработает новая – по интеграции в социальную систему.