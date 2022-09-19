ОК Юг: группа российских диверсантов пыталась проникнуть в тыл ВСУ

В Херсонской области в районе временно оккупированного Архангельского группа российских диверсантов пыталась зайти в тыл украинских войск, но была обнаружена и отброшена, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

В Херсонской области войска РФ продолжают вести оборону на линии столкновении и обстреливают ракетами и артиллерией украинские позиции, говорится в сообщении.

"На отдельных участках линии столкновения (враг — ред.) пытается контратаковать, ведет аэроразведку и выискивает способы проникновения в тыл наших позиций" , — пишет командования.

Уточняется, что около полуночи в районе Архангельского 10 российских диверсантов пытались зайти в тыл подразделения ВСУ, но были обнаружены и поражены. В результате российская ДРГ с потерями отступила.

Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что украинское контрнаступление в Херсонской области продвигается вперед, тогда как российские войска, похоже, пытаются лишь замедлить его и отступить на более защищенные позиции.