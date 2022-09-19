Мэр: в оккупированом Мелитополе над аэродромом замечен черный дым

Жители оккупированного Мелитополя днем 19 сентября слышали громкие взрывы. Позже над местным аэродромом поднялся столб черного густого дыма, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя снова взрывы", – прокомментировал он.

Напомним, 17 сентября в оккупированном Мелитополе раздался взрыв. Позже стало известно, что железную дорогу, по которой оккупанты доставляют оружие и топливо из Крыма, взорвали.