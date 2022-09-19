Гайдай: Белогоровка Луганской области полностью под контролем ВСУ

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в понедельник, 19 сентября, заявил, что Белогоровка полностью находится под контролем защитников Украины, сообщает Новое время.

В интервью Радио НВ Гайдай рассказал, что были моменты, когда в Белогоровку заходили российские оккупанты, но сейчас она зачищена и полностью находится под контролем ВСУ. Он также сказал, что деоккупация захваченных территорий в Луганской области будет проходить сложнее, чем в Харьковской области.

"Того эффекта неожиданности уже не будет… Те, кто сбежал с Харьковского направления, находятся в Луганской, Донецкой области, и сейчас они делают все, чтобы максимально зарыться в землю и построить оборонные сооружения" , — объяснил Гайдай.

У себя в Facebook глава ОВА также написал, что украинцам нужно «запастись терпением в ожидании крупной деоккупации Луганской области». Он сообщил, что сейчас продолжаются тяжелые бои.

"Люди ждут нас. Мы готовимся. Украинские власти немедленно начнут работать в общинах" , — добавил он.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. 14 сентября в Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км в Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский 18 сентября подчеркнул, что сейчас на фронте не затишье, а подготовка к дальнейшим действиям.