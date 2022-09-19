УЗ: в Харьковской области запустили пригородный поезд из Лозовой

С 20 сентября начнет курсировать пригородный поезд №6801/6802 "Лозовая - Батышево", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают в УЗ.

С Лозовой он будет отправляться в 07:30 и прибывать на станцию Бантышево в 10:00. Со станции Бантышево он будет отправляться в 15:45 и прибывать в Лозовую в 18:20.

"Поезд будет курсировать каждый день, кроме четверга, с остановками на станциях Близнецы, Дубово, Гавриловка, Языково, Барвенково, Гусаровка и с учетом всех остановочных пунктов" , - говорится в сообщении.

Как сообщалось, "Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с деоккупированной Балаклеей. Первый рейс вышел 15 сентября.