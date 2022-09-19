Зеленский создал 15 военных администраций в Херсоне и области — список

Зеленский создал 15 военных администраций в Херсоне и области — список
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский создал 15 военных администраций во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области, сообщает Новое время.

Соответствующий указ опубликовала пресс-служба президента.

Зеленский постановил создать:

  • Аскания-Новую поселковую военную администрацию Каховского района,
  • Борозенскую поселковую военную администрацию Бериславского района,
  • Великокопановскую поселковую военную администрацию Херсонского района,
  • Великолепетискую поселковую военную администрацию Каховского района,
  • Верхнерогачицкую поселковую военную администрацию Каховского района,
  • Горностаевскую поселковую военную администрацию Каховского района,
  • Зеленоподскую поселковую военную администрацию Каховского района,
  • Калиновскую поселковую военную администрацию Бериславского района,
  • Миловскую поселковую военную администрацию Бериславского района,
  • Мирненскую поселковую военную администрацию Скадовского района,
  • Новониколаевскую поселковую военную администрацию Скадовского района,
  • Новотроицкую поселковую военную администрацию Генического района,
  • Станиславскую поселковую военную администрацию Херсонского района,
  • Херсонскую городскую военную администрацию Херсонского района,
  • Юбилейную сельскую военную администрацию Херсонского района.

Также Зеленский поручил Генштабу ВСУ, Херсонской ОВА осуществить меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в первой статье указа. Указ президента вступает в силу со дня его обнародования.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв км.

Силы обороны Украины сообщали, что установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

Зеленский 18 сентября подчеркнул, что сейчас на фронте не затишье, а подготовка к дальнейшим действиям.

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