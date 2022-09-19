Зеленский создал 15 военных администраций в Херсоне и области — список
Президент Украины Владимир Зеленский создал 15 военных администраций во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области, сообщает Новое время.
Соответствующий указ опубликовала пресс-служба президента.
Зеленский постановил создать:
- Аскания-Новую поселковую военную администрацию Каховского района,
- Борозенскую поселковую военную администрацию Бериславского района,
- Великокопановскую поселковую военную администрацию Херсонского района,
- Великолепетискую поселковую военную администрацию Каховского района,
- Верхнерогачицкую поселковую военную администрацию Каховского района,
- Горностаевскую поселковую военную администрацию Каховского района,
- Зеленоподскую поселковую военную администрацию Каховского района,
- Калиновскую поселковую военную администрацию Бериславского района,
- Миловскую поселковую военную администрацию Бериславского района,
- Мирненскую поселковую военную администрацию Скадовского района,
- Новониколаевскую поселковую военную администрацию Скадовского района,
- Новотроицкую поселковую военную администрацию Генического района,
- Станиславскую поселковую военную администрацию Херсонского района,
- Херсонскую городскую военную администрацию Херсонского района,
- Юбилейную сельскую военную администрацию Херсонского района.
Также Зеленский поручил Генштабу ВСУ, Херсонской ОВА осуществить меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в первой статье указа. Указ президента вступает в силу со дня его обнародования.
ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.
12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв км.
Силы обороны Украины сообщали, что установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.
Зеленский 18 сентября подчеркнул, что сейчас на фронте не затишье, а подготовка к дальнейшим действиям.