Правила покупок по скидкам на Черную пятницу

Черная пятница появилась в Украине относительно недавно, но уже завоевала популярность среди людей, которые предпочитают приобретать товары с большими скидками. Ближайшая масштабная распродажа состоится 25 ноября 2022 года.

Рассмотрим основные правила совершения покупок на Черную пятницу, позволяющие не потратить лишние деньги, но приобрести при этом нужные изделия по низкой цене.

Выбор надежного продавца

Покупки лучше осуществлять в проверенных магазинах, пользующихся хорошей репутацией. Задумав приобретать изделие в интернете, стоит заранее позаботиться о предварительной регистрации на сайтах интересующих брендов. Так можно сэкономить время и получить желаемый товар, особенно если он будет выставлен в ограниченном количестве.

Формирование бюджета

Нужно определиться с суммой, которую можно потратить. При планируемых онлайн-покупках ее необходимо заранее перевести на банковскую карту. На всякий случай туда стоит добавить 10–15% от суммы. Эти деньги пригодятся при оплате возможных комиссий или в случае, если неожиданно попадется очень выгодное предложение.

Список покупок

Перед шопингом рекомендуется предварительно составив перечень необходимых товаров. Это действие решит сразу несколько задач:

удержит в рамках бюджета, не позволяя осуществлять спонтанные траты;

позволит приобрести все нужные изделия, не забыв ни об одном;

убережет время при совершении шопинга.

Если приобретать все, что придет в голову, на основные покупки может не остаться денег. Заранее следует изучить ассортимент магазинов и выбрать нужные товары. Далее остается только ожидать дату, когда наступит Черная пятница 2022, чтобы совершить покупки.

Повышенная бдительность

В день большой распродажи активизируются мошенники. Они могут заманивать покупателей ложными скидками в соцсетях, однако не стоит слепо доверять непроверенным источникам. Основная цель мошенников – выманить у доверчивого человека деньги, поэтому на Черную пятницу необходимо быть настороже.

Увидев заманчивую цену, не нужно немедленно переходить по указанным ссылкам. Совершать покупку необходимо на официальной странице продавца. Во время распродаж могут появляться сайты-подделки, поэтому их адрес и название всегда нужно проверять перед оплатой онлайн. Это позволит не покупать товар у малоизвестных лиц, которые нечисты на руку.

В момент перечисления денег онлайн стоит обязательно делать снимки экрана и сохранять изображения всех транзакций. Если товар не доставят по какой-либо причине, можно доказать, что оплата прошла и проблема возникла не по вине пользователя. Обязательно нужно сохранить номер подтверждения покупки, а также электронные письма, полученные с веб-сайтов.

Необходимо по максимуму уберечь себя от хищения личных данных и финансовой информации. Для этого нужно завести отдельную банковскую карточку для покупок. На нее можно делать перевод суммы с основного счета.

Сравнение цен

При желании купить товары, представленные в разных магазинах, стоит сравнивать акционные предложения. Это даст возможность приобрести изделие максимально выгодно. Желательно записать цены товаров и посмотреть, насколько они меняются со временем. Некоторые магазины накануне Черной пятницы завышают стоимость, чтобы потом сделать максимальную скидку. По итогу можно приобрести товар по цене, превышающей изначальную.

Быстрые и обдуманные действия

Иногда количество товаров в магазинах ограничено. По этой причине не нужно затягивать с покупками. При осмотре товара необходимо быть начеку. Стоит убедиться в соответствии характеристик покупаемого изделия заявленным. При получении товара ненадлежащего качества, который был заказан в интернете, нужно немедленно связаться с продавцом и оформить возврат.

Черная пятница – наиболее подходящее время, чтобы дешево купить необходимые изделия. Их можно использовать для личных нужд или подарить родным и близким людям. Пользуясь несложными правилами при совершении покупок, легко приобрести качественную вещь и не потратить при этом большую сумму денег.