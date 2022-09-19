Минфин: расходы на содержание военных выросли более чем на 40%

В августе расходы общего фонда госбюджета составили 212,7 млрд грн. На денежное содержание военнослужащих было направлено — 87,8 млрд грн, сообщает Новое время.

По итогам августа кассовые расходы на содержание военнослужащих выросли на 41,6% по сравнению с предыдущим месяцем — с 62 млрд грн до 87,8 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Минфина Украины.

При этом, в общей структуре кассовых расходов их доля достигла 41,3% против 35,4% в июле. Все кассовые расходы госбюджета в августе выросли до 212,7 млрд грн со 174,9 млрд грн в июле.

Всего с начала полномасштабной агрессии РФ общая сумма кассовых расходов составила 1,2 трлн. В структуре этих расходов наибольшие доли приходятся на:

499 млрд грн (в августе — 112,4 млрд грн) — на оплату труда с начислениями. Так, на денежное содержание военнослужащих направлено 375,6 млрд грн (в августе — 87,8 млрд грн);

268,7 млрд грн (в августе — 34,1 млрд грн) — на оплату использования товаров и услуг. Это 22,4% объема расходов.

Среди них:

149,7 млрд грн — в поддержку Вооруженных сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);

Еще 73,9 млрд грн были перечислены НСЗУ на реализацию программы госгарантий медицинского обслуживания населения.

Сумму в 257,4 млрд грн (в августе — 43,2 млрд грн) направили на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий), или 21,4% общего объема расходов. В частности:

111,3 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду Украины для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

78,2 млрд грн — выплата Минсоцполитики некоторых видов пособий, компенсаций, денежного довольствия и оплата услуг отдельным категориям населения;

30,4 млрд грн — помощь в рамках программы єПідтримка.

Сумму в 77,5 млрд грн (в августе — 12,3 млрд грн) направили на обслуживание госдолга. На трансферты местным бюджетам пришлось 70,5 млрд грн (в августе — 6,4 млрд грн).

В мае этого года глава Минфина Украины Сергей марченко заявлял, что Украина была вынуждена потратить 245,1 миллиарда гривен ($8,3 млрд) на войну с Россией вместо развития.