Генштаб: Россия нанесла 4 ракетных и 9 авиационных ударов за сутки

Российские войска на 208 сутки войны нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов по территории Украины, а украинские защитники поразили 5 опорных пунктов и районов сосредоточения врагов, а также 3 склада боеприпасов армии РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит оперативная информация по состоянию на 18:00 от пресс-секретаря Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Александра Штупуна.

"Противник продолжает сосредоточивать усилия на организации обороны и удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

Обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения, на отдельных направлениях проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины".

По данным Генштаба, за сутки противник нанес 4 ракетных и 9 авиационных ударов, совершил более 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов. В частности, это Северск, Краматорск, Серебрянка, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Авдеевка, Новомихайловка, Степное, Запорожье, Николаев, Александровка, Ольговское, Сухой Ставок, Миролюбовка и Петровка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник наносит огневое воздействие из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районе населенного пункта Николаевка Черниговской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ивашки, Гоптовка, Гурьев, Казачок, Казачья Лопань, Кудиевка, Каменка, Стрелечья, Глубокое, Купянск и Голубовка;

на Краматорском направлении – Святогорск, Райгородок, Серебрянка, Белогоровка, Сосновое, Николаевка, Богородичное, Пришиб и Григорьевка;

на Бахмутском направлении – Северск, Верхнекаменское, Роздоловка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Александрополь, Юрьевка, Розовка, Зайцево и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Авдеевка, Семеновка, Опытное, Карловка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – Угледар, Великая Новоселка, Белогорье, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пречистовка, Новомайорское, Мирное, Дорожнянка, Новое, Вольное Поле, Степное, Малая Токмачка, Новояковлевка, Красное, Железнодорожное, Малиновка, Павловка, Гуляйпольское, Гуляйполе, Новополье и Временка.

На Южнобугском направлении противник осуществлял обстрелы по всей линии соприкосновения. Огневому поражению подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них Снигиревка, Широкое, Благодатовка, Нововознесенское, Сухой Ставок, Миролюбовка и Ольгино.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Курдюмовка и Зайцево.

В течение суток авиация Сил обороны поразила 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, одну позицию зенитного ракетного комплекса и один склад боеприпасов.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БпЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 5 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 3 складам боеприпасов оккупантов. Общие потери врага уточняются.

Подтверждены факты поражения живой силы и объектов противника за 18 сентября текущего года в Запорожской области. На указанном направлении было уничтожено 10 артиллерийских систем, 5 единиц военной техники и личный состав противника. По имеющейся информации, потери ранеными составили более ста военнослужащих.