Польша официально ужесточила правила въезда для граждан России

Глава МВД Польши Мариуш Каминский подписал постановление, согласно которому будут введены дополнительные ограничения на въезд в страну для граждан России, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение польского министра в Twitter.

"Сегодня я подписал постановление, которое ужесточает ограничение въезда в Польшу для граждан России. Это результат взаимных договоренностей между Польшей, Эстонией, Литвой и Латвией. Только широкие, жесткие санкции могут оказать решающее влияние на путинский режим" , - подчеркнул Каминский.

Отметим, что теперь туристы из РФ с шенгенскими визами не смогут попасть на территорию Польши.

Напомним, ранее стало известно, что 9 сентября Совет ЕС принял решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

Также мы писали, что Швейцария полностью приостановила действие соглашения об упрощении визового режима с Россией.