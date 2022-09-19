Синегубов: в Изюме эксгумировали 146 тел, большинство из них — гражданские

В освобожденном Изюме Харьковской области продолжается эксгумация тел с места массового захоронения, сообщает Новое время.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 19 сентября, написал в Telegram, что эксгумировано 146 тел, большинство из которых — мирные жители, среди них двое детей. Тела направляют на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

"У части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток. У умерших также обнаружены минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения" , — сообщил Синегубов.

Глава ОВА поблагодарил всех, кто участвует в эксгумации, за усиленную работу, и подчеркнул, что о преступлениях российских оккупантов должен знать весь мир.

"…Собранные доказательства обязательно будут использованы в международных судах, чтобы наказать военных преступников!" — добавил он.

15 сентября в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом было обнаружено около 440 могил.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в месте массового захоронения — тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты повторили в Изюме те же преступления, которые совершили в Буче Киевской области.