В "ДНР" и "ЛНР" потребовали срочно объявить референдумы о вхождении в РФ
Так называемые "общественные палаты" террористических "ДНР" и "ЛНР" призвали своих "руководителей" срочно провести псевдореферендумы о вхождении в состав России, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".
Обращения будут направлены "главе ДНР" Денису Пушилину и "главе ЛНР" Леониду Пасечнику.
Так, "общественная палата ДНР" утверждает, что все проживающие в "республике" люди хотят войти в состав России.
"Общественная палата ЛНР" считает, что вхождение в состав России обезопасит "республику" и "откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни".
Как сообщалось, в начале августа российские оккупанты в Луганской и Херсонской областях развернули подготовку к псевдореферендуму за присоединение к России – начали раздавать пенсионерам деньги и агитируют молодежь поступать в захваченные вузы.
В августе глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты перенесли дату проведения псевдореферендума на временно оккупированных территориях региона из-за отличной работы партизан.
Пособник российских захватчиков в Херсоне Кирилл Стремоусов заявил, что оккупанты "взяли паузу" относительно проведения "референдума" по "присоединению" Херсонской области к РФ.
11 сентября стало известно, что оккупанты перенесли на неопределенный срок проведение так называемых "референдумов" о присоединении к России захваченных территорий Украины из-за контрнаступления в Харьковской области.