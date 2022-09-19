В "ДНР" и "ЛНР" потребовали срочно объявить референдумы о вхождении в РФ

Так называемые "общественные палаты" террористических "ДНР" и "ЛНР" призвали своих "руководителей" срочно провести псевдореферендумы о вхождении в состав России, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".

Обращения будут направлены "главе ДНР" Денису Пушилину и "главе ЛНР" Леониду Пасечнику.

Так, "общественная палата ДНР" утверждает, что все проживающие в "республике" люди хотят войти в состав России.

"Общественная палата ЛНР" считает, что вхождение в состав России обезопасит "республику" и "откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни".

Как сообщалось, в начале августа российские оккупанты в Луганской и Херсонской областях развернули подготовку к псевдореферендуму за присоединение к России – начали раздавать пенсионерам деньги и агитируют молодежь поступать в захваченные вузы.

В августе глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты перенесли дату проведения псевдореферендума на временно оккупированных территориях региона из-за отличной работы партизан.

Пособник российских захватчиков в Херсоне Кирилл Стремоусов заявил, что оккупанты "взяли паузу" относительно проведения "референдума" по "присоединению" Херсонской области к РФ.

11 сентября стало известно, что оккупанты перенесли на неопределенный срок проведение так называемых "референдумов" о присоединении к России захваченных территорий Украины из-за контрнаступления в Харьковской области.