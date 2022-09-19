Шмыгаль и Зеленская встретились с королем Британии Чарльзом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская встретились с королем Великобритании Чарльзом III в день похорон его матери, королевы Елизаветы II, сообщает Европейская правда.

Об этом Шмыгаль написал в своем Телеграме.

"Имел честь встретиться с Его Величеством королем Чарльзом III в Букингемском дворце. Вместе с первой леди Еленой Зеленской выразили соболезнования от имени президента, правительства и народа Украины по поводу смерти королевы Елизаветы II" , - написал он.

Премьер и первая леди поблагодарили за неизменную мощную поддержку Украины со стороны Великобритании и лично короля.

"Подчеркнул, что украинский народ был бы рад в будущем приветствовать короля Чарльза III с визитом в нашей стране" , - написал Шмыгаль.

Ранее Денис Шмыгаль сообщил, что во время визита в Британию встретился со спикером Палаты общин Британии сэром Линдси Гойлом.

Вечером в воскресенье Денис Шмыгаль, первая леди Елена Зеленская и посол Украины Вадим Пристайко с женой почтили королеву в Вестминстерском зале.

Также британские СМИ сообщили, что принцесса Уэльская встретилась с Еленой Зеленской накануне похорон королевы. Кейт провела аудиенцию в Букингемском дворце.