МИД Польши объявил о передаче Украине 1 млн доз вакцины против COVID-19

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на встрече с украинским послом Василием Зварычем в понедельник объявил о передаче одного миллиона доз вакцины против коронавируса Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает "Польское радио".

Как сообщили в польском Минздраве, Украина также получит 100 тысяч доз вакцины КПК, то есть тримембранной вакцины против кори, краснухи и паротита.

В посольстве Украины в Польше отметили, что Недзельский и Зварыч обсудили вопросы функционирования медицинского хаба для граждан Украины, продолжение лечения и реабилитации украинских военных в Польше, а также продолжение обучения украинских студентов медицинских специальностей, вынужденно покинувших территорию Украины в связи с российской агрессией. .

Ранее сообщалось, что правительство Швеции приняло решение подарить Украине более 500 тысяч доз вакцины от коронавируса производителя Pfizer/BioNTech.