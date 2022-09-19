ССО показали, как уничтожили наблюдательный пункт россиян

Силы Специальных Операций Вооруженных сил Украины показали видеозапись того, как уничтожили наблюдательный пункт россиян на Бахмутском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ, 8 полк специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича.

"Филигранная работа воинов ССО Украины на Бахмутском направлении. Метким выстрелом из ПТРК операторы уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов".

На видео видно момент залпа и последствия попадания в башню, возвышающуюся над соседними зданиями. Вероятно, именно там был один из наблюдательных пунктов вражеской армии.