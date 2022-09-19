Верещук: с освобожденных территорий организуют эвакуацию

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в ближайшее время с освобожденных территорий Харьковской области организуют эвакуацию, сообщает Новое время.

Во время брифинга в понедельник, 19 сентября, Верещук сообщила, что у властей есть оперативный план эвакуации, но из-за отсутствия электроснабжения и неработающих провайдеров нет возможности донести эту информацию до всех людей.

"[Будем использовать] подомовой обход… Национальная полиция, которая осуществляет подомовый обход и верификацию жителей, будет каждому из них предлагать эвакуацию" , — уточнила она.

Верещук добавила, что составлять списки на эвакуацию будут помогать волонтеры и местные власти. Также будет создан чат-бот, через который можно будет записаться на эвакуацию. По словам вице-премьера, не все хотят уезжать, несмотря на обстрелы со стороны российских оккупантов.

"Дайте еще несколько дней, и то же самое [эвакуация по примеру Донецкой области] будет в Харьковской области" , — пообещала Верещук.

Вице-премьер сказала, что потрясена разрушениями на деоккупированных территориях Харьковской области и ужасающими потерями, которые пережили местные жители. Она подчеркнула, что российские оккупанты сделали все, чтобы люди не могли жить на этих территориях.

ВСУ освобождают от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. 14 сентября в Минобороны уточнили, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км в Харьковской области.

19 сентября президент Владимир Зеленский подчеркнул, что защитники Украины стабилизируют ситуацию в Харьковской области, а оккупанты «ощутимо паникуют».