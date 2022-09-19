Германия договорилась со Словенией о передаче Украине 28 танков М-55S

Премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора в понедельник договорились о схеме "кругового обмена", в результате которой Украина получит 28 модернизированных танков M-55S, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в офисе словацкого премьера.

В ходе разговора Шольц и Голоб договорились, что Словения в обмен на переданные Украине танки получит 35 немецких грузовых автомобилей и пять автомобильных цистерн.

"Этот "круговой обмен" также усилит оборонное сотрудничество между Словенией и Германией" , – отмечается в сообщении.

Как уточняет "Мілітарний", M-55S – это модернизация советского устаревшего танка Т-55, оснащенная 105-мм пушкой с тепловым кожухом, активной броней и улучшенной системой управления огнем.

В последний раз Словения получала модернизированные Т-55 в 1999 году, всего вооруженные силы страны имели 30 таких машин.

О соглашении по обмену оружием между Германией и Словенией стало известно еще в конце апреля. Согласно ей, Словения должна была предоставить Украине танки Т-72 советского производства, а получить более современную немецкую военную технику.

В июле словенский премьер-министр Словении Роберт Голоб заявлял, что рассчитывает заключить с Германией соглашение о передаче Украине вооружения советского образца до конца лета.

На прошлой неделе Греция и Германия почти через четыре месяца окончательно согласовали схему "кругового обмена", согласно которой греческая сторона передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1 в обмен на такое же количество более современных немецких Marder.