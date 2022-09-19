Минсоцполитики: в 2023 году размеры пенсий снижаться не будут

В 2023 году размеры пенсий снижаться не будут, а наоборот — вырастут на 5% в соответствии с прожиточным минимумом, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила в эфире национального телемарафона министр социальной политики Оксана Жолнович.

"Не могу говорить, что существенно возрастут выплаты, которые запланированы на следующий год — пока на 5%, как вырастет прожиточный минимум в декабре. Но точно не планируем никому уменьшать выплаты и тем более их отменять. Максимум в дальнейшем могут быть объединены выплаты, унифицированные в рамках общей реформы" , — сказала она.

По словам Жолнович, Минсоцполитики взаимодействует с международными партнерами для того, чтобы "приоритетно направлять на освобожденные от оккупанта регионы разную гуманитарную помощь".

Как сообщалось, на освобожденных от российских оккупантов территориях Украины начнут безотлагательно выплачивать пенсии.