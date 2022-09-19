Кулеба в США встретился с американскими конгрессменами и главой МИД Кипра
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в первый день визита в Соединенные Штаты встретился с двумя американскими конгрессменами и главой внешнеполитического ведомства Кипра Иоаннисом Касулидисом, сообщает Европейская правда.
Так, с членом Палаты представителей демократом Грегори Миксом Кулеба обсудил "дальнейшую военную поддержку Украины, признание России государством-спонсором терроризма, привлечение его к ответственности и обеспечение глобальной продовольственной безопасности".
В ходе встречи с главой МИД Кипра глава украинской дипломатии поблагодарил за поддержку в войне с Россией, а также "обсудил двустороннее сотрудничество и дальнейшие шаги ЕС, направленные на прекращение российской агрессии".
В разговоре с американским сенатором от Республиканской партии Джимом Ришем Кулеба говорил о "путях усиления противовоздушной обороны Украины для лучшей защиты украинских городов и городков от разрушительных ракетных атак России" и тоже о признании РФ спонсором терроризма.
Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19-23 сентября будет с рабочим визитом в США для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В МИД подчеркнули, что президент Украины определил три основных приоритета работы украинской делегации на Генассамблее ООН:
- укрепление международной коалиции в поддержку Украины, в частности увеличение поставок оружия и финансовой помощи,
- привлечение России к международной ответственности за ее преступления,
- активизация отношений со странами Глобального Юга.
Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник выступит с обращением перед Генеральной Ассамблеей ООН.