Кулеба в США встретился с американскими конгрессменами и главой МИД Кипра

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в первый день визита в Соединенные Штаты встретился с двумя американскими конгрессменами и главой внешнеполитического ведомства Кипра Иоаннисом Касулидисом, сообщает Европейская правда.

Так, с членом Палаты представителей демократом Грегори Миксом Кулеба обсудил "дальнейшую военную поддержку Украины, признание России государством-спонсором терроризма, привлечение его к ответственности и обеспечение глобальной продовольственной безопасности".

I started my visit to the U.S. by meeting with @RepGregoryMeeks. Grateful to the US Congress for its ironclad support of Ukraine. We focused on further military aid to Ukraine, designating Russia state sponsor of terrorism, holding it to account and ensuring global food security. pic.twitter.com/d8G84C588L — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 19, 2022

В ходе встречи с главой МИД Кипра глава украинской дипломатии поблагодарил за поддержку в войне с Россией, а также "обсудил двустороннее сотрудничество и дальнейшие шаги ЕС, направленные на прекращение российской агрессии".

I met with my Cypriot counterpart @IKasoulides to thank Cyprus for supporting Ukraine. We agree that Russia must not be allowed to undermine the European unity and stability. We also discussed our bilateral cooperation and further EU measures aimed at ending Russian aggression. pic.twitter.com/tMZ8R2FHHP — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 19, 2022

В разговоре с американским сенатором от Республиканской партии Джимом Ришем Кулеба говорил о "путях усиления противовоздушной обороны Украины для лучшей защиты украинских городов и городков от разрушительных ракетных атак России" и тоже о признании РФ спонсором терроризма.

In our today’s meeting, @SenatorRisch and I focused on ways of boosting Ukraine’s air defense capabilities to better protect Ukrainian cities and towns from Russia’s devastating missile attacks. I also stressed the importance of designating Russia state sponsor of terrorism. pic.twitter.com/kLo5b7GfxS — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 19, 2022

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19-23 сентября будет с рабочим визитом в США для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В МИД подчеркнули, что президент Украины определил три основных приоритета работы украинской делегации на Генассамблее ООН:

укрепление международной коалиции в поддержку Украины, в частности увеличение поставок оружия и финансовой помощи,

привлечение России к международной ответственности за ее преступления,

активизация отношений со странами Глобального Юга.

Напомним, президент Владимир Зеленский во вторник выступит с обращением перед Генеральной Ассамблеей ООН.