ISW: Контрнаступление ВСУ вызывает панику у врага
Аналитики Института изучения войны (ISW) заявляют, что контрнаступление украинских военных подрывает и без того низкий моральный дух у так называемых элитных российских подразделений и вызывает панику у влиятельных лиц из Кремля, сообщает Украинская правда.
Срочное обсуждение 19 сентября среди российских ставленников о необходимости немедленной аннексии Россией Луганской и Донецкой областей (значительная часть последней не находится под контролем России – ред.) свидетельствует о том, что продолжающееся контрнаступление Украины вызывает панику у врага, в том числе и у лиц, принимающих решения в Кремле.
"Законодательные органы" так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР") призвали свое руководство "немедленно провести референдум" о признании "Л/ДНР" субъектами России.
Такой подход непоследователен. Российские войска не контролируют всю Донецкую и Луганскую области. Таким образом, присоединение территорий, на которые претендуют "Л/ДНР", приведет к тому, что Россия аннексирует области, которые, по определению Кремля, будут частично находиться под законной украинской властью и влиянием ВСУ.
Эксперты института допускают, что у российского руководства не хватает способов остановить украинские силы, которые продвигаются через реку Оскол в Луганской области.
Кремль может считать, по данным ISW, что частичная аннексия может побудить к вербовке дополнительных сил как из России, так и с недавно аннексированной украинской территории.
Военные РФ отчаянно пытаются мобилизовать дополнительные силы из всех потенциальных источников, чтобы усилить свои "сильно деградированные и деморализованные подразделения", но оказываются не в состоянии создать значительную боевую мощь, как неоднократно писал ISW.
Последние украинские успехи в контрнаступлении еще больше снижают и без того низкий моральный дух среди российских подразделений, которые до 24 февраля считались элитными.
Ключевые выводы аналитиков института:
- Срочное обсуждение 19 сентября среди российских ставленников о необходимости немедленной аннексии Россией Луганской и Донецкой областей (значительная часть последних не находится под контролем России) свидетельствует о том, что продолжающееся контрнаступление Украины на севере вызывает панику у врага.
- Украинские успехи в контрнаступлении ухудшают моральное состояние российских подразделений, которые до вторжения в Украину считались элитными.
- Вероятно, украинские войска продолжают ограниченные и локализованные наступательные действия через реку Оскол и на линии Лиман-Ямполь-Белогоровка.
- Российские войска продолжали наступать к югу от Бахмута.
- Украинские войска продолжают наносить удары по российским военным, транспортным и материально-техническим объектам в Херсонской области.
- Украинские и российские источники определили три зоны военной активности 19 сентября: к северо-западу от Херсона, вблизи украинского плацдарма через реку Ингулец и на севере Херсонской области вблизи Ольгино.
- Численность добровольческих подразделений, которые может создать Россия, скорее всего, уменьшается.