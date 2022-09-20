ISW: Контрнаступление ВСУ вызывает панику у врага

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявляют, что контрнаступление украинских военных подрывает и без того низкий моральный дух у так называемых элитных российских подразделений и вызывает панику у влиятельных лиц из Кремля, сообщает Украинская правда.

Срочное обсуждение 19 сентября среди российских ставленников о необходимости немедленной аннексии Россией Луганской и Донецкой областей (значительная часть последней не находится под контролем России – ред.) свидетельствует о том, что продолжающееся контрнаступление Украины вызывает панику у врага, в том числе и у лиц, принимающих решения в Кремле.

"Законодательные органы" так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР") призвали свое руководство "немедленно провести референдум" о признании "Л/ДНР" субъектами России.

Такой подход непоследователен. Российские войска не контролируют всю Донецкую и Луганскую области. Таким образом, присоединение территорий, на которые претендуют "Л/ДНР", приведет к тому, что Россия аннексирует области, которые, по определению Кремля, будут частично находиться под законной украинской властью и влиянием ВСУ.

Эксперты института допускают, что у российского руководства не хватает способов остановить украинские силы, которые продвигаются через реку Оскол в Луганской области.

Кремль может считать, по данным ISW, что частичная аннексия может побудить к вербовке дополнительных сил как из России, так и с недавно аннексированной украинской территории.

Военные РФ отчаянно пытаются мобилизовать дополнительные силы из всех потенциальных источников, чтобы усилить свои "сильно деградированные и деморализованные подразделения", но оказываются не в состоянии создать значительную боевую мощь, как неоднократно писал ISW.

Последние украинские успехи в контрнаступлении еще больше снижают и без того низкий моральный дух среди российских подразделений, которые до 24 февраля считались элитными.

Ключевые выводы аналитиков института: