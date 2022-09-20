Британская разведка: РФ вывела свои подлодки из Крыма

По данным британской разведки, командование Черноморского флота РФ почти наверняка передислоцировало свои подлодки класса Kilo из порта приписки Севастополь в Новороссийск Краснодарского края, сообщает Новое время.

В сводке ведомства говорится, что это было сделано из-за недавнего изменения уровня локальной угрозы безопасности в связи с усилением украинских возможностей дальнего удара.

В разведке напомнили, что за последние два месяца атакам подверглись штаб российского флота и его главный аэродром морской авиации.

"Гарантия базирования Черноморского флота в Крыму, вероятно, была одной из причин, побудивших президента России Владимира Путина аннексировать полуостров в 2014 году. Безопасность базы прямо подорвана агрессией России против Украины, которая продолжается" , — говорится в сообщении.

На оккупированном полуострове в августе произошли взрывы на ряде военных объектов страны-агрессора.

В частности, только в результате взрывов на аэродроме Саки Россия потеряла по меньшей мере девять самолетов, которые использовала для авиаударов по Украине. По данным CNN, это самая большая потеря авиации РФ за день со времен Второй мировой войны.