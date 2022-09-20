Пентагон: РФ не смогла достичь стратегических целей в Украине

По словам высокопоставленного чиновника Минобороны США, которого цитирует сайт Пентагона, с начала полномасштабного вторжения президент России Владимир Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей, сообщает Украинская правда.

Чиновник напомнил провал армии РФ в намерениях захватить Киев. Это не удалось, и россияне отошли из региона вблизи столицы и перебросили войска на восток.

"1 сентября... президент Путин призвал до 15 сентября перевести всю Донецкую область под контроль России, но силы Путина явно не смогли достичь успеха" , - сказал чиновник.

В то же время украинские войска начали контрнаступление на регион к северу и востоку от Харькова. Это наступление было успешным, украинские войска отвоевали "территорию размером с Делавэр и Род-Айленд вместе взятые".

"ВСУ нанесли значительные потери российским войскам, и мы видим, как Кремль все больше пытается найти новобранцев, чтобы пополнить свои ряды, а россияне работают настолько плохо, что новости из Харьковской области вдохновили многих российских добровольцев отказываются от участия в боевых действиях" , - заявил чиновник.

В качестве примера он привел видео, которое распространяется в соцсетях, на котором представитель частной российской военной компании "Вагнер" пытается убедить российских заключенных присоединиться к борьбе в Украине.

"Мы считаем, что это часть кампании Вагнера по вербовке более 1500 осужденных, но многие отказываются. Наша информация указывает на то, что ЧВК "Вагнер" несет большие потери в Украине, особенно, что и неудивительно, среди молодых и неопытных бойцов" , - подчеркнул чиновник.

По мнению представителя Пентагона, украинские военные, наоборот, имеют высокий моральный дух, поскольку продолжают целенаправленно продвигаться вперед.

Чиновник отметил, что украинцы освободили более 300 населенных пунктов Харьковской области.

Россияне же продвинулись в районе Донбасса, но это продвижение составляют лишь "несколько сотен метров".

Российские войска атакуют гражданскую инфраструктуру, а не военные цели. Официальные лица США считают эти нападения скорее возмездием без военного смысла.

"Мы все знаем, что эта борьба далека от завершения" , - сказал высокопоставленный чиновник из Минобороны.

Украина достигла огромного прогресса против гораздо более сильного врага. Но, по мнению Пентагона, она должна иметь поддержку Соединенных Штатов, союзников и партнеров, чтобы продолжать противостояние.