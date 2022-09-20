FT: Британия выделит Украине более $2,6 млрд военной помощи

Великобритания планирует выделить не менее 2,63 млрд долларов на военную помощь Украине в 2023 году. С таким заявлением на этой неделе выступит премьер-министр страны Лиз Трасс. Об этом, со ссылкой на Financial Times, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на этой неделе планирует сообщить мировым лидерам, что Лондон в следующем году выделит как минимум 2,63 миллиарда долларов в виде военной помощи Украине" , - пишет издание.

Напомним, что Великобритания в День независимости Украины объявила о новом пакете военной помощи нашей стране более чем на 63 млн долларов.

Добавим, недавно стало известно, что Британия передаст Украине 120 машин для перевозки спецтехники.