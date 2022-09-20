Хлеб в странах Европы подорожал на 18% за год – Евростат

Цены на продукты, в частности хлеб, в Европе за последний год значительно подорожали из-за российского вторжения в Украину, сообщает Экономическая правда.

"Хлеб, овощи, мясо – еда стала дороже. Цены на кулинарные масла и жиры выросли особенно резко, но и основные продукты питания, такие как хлеб, также стали значительно дороже" , – говорится в сообщении Евростата.﻿

Статистическая служба сообщает, что в августе 2022 года цена на хлеб в ЕС была в среднем на 18% выше, чем в августе 2021 года.

"Этот огромный рост по сравнению с августом 2021 года, когда цена на хлеб была в среднем на 3% выше, чем в августе 2020 года" , – добавляет Евростат.

Специалисты добавляют, что Украина и Россия были крупными экспортерами зерна, пшеницы, кукурузы, семян масличных культур и удобрений.

Кроме этого, по данным Евростата, некоторые страны ЕС переживают более значительный рост цен на продовольствие, чем другие. Высокие показатели изменения цен на хлеб были отмечены в Венгрии (+66% в августе 2022 года), за ней следуют Литва (+33%), Эстония и Словакия (обе страны – по +32%).