Оккупанты на Херсонщине тоже требуют "референдума" о вступлении в РФ

Оккупанты в Херсонской области вслед за оккупационными администрациями Донецкой и Луганской областей выступили за срочное проведение "референдума" о вступлении в РФ, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что 20 сентября так называемый "общественный совет Херсонской области" обратился к оккупационному главе региона Владимиру Сальдо с инициативой "немедленно провести "референдум" о признании региона субъектом Российской Федерации".

Ранее так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" 19 сентября потребовали немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами Российской Федерации.

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что убежден в необходимости проведения псевдореферендумов на оккупированных частях Донбасса и присоединения их к России, поскольку это позволит российским властям говорить о нападении на РФ в случае продолжения боевых действий.