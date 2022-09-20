Совет ЕС утвердил выделение Украине €5 миллиардов
Сегодня, 20 сентября, Совет ЕС официально принял решение срочно предоставить Украине 5 миллиардов евро дополнительной макрофинансовой помощи. Об этом говорится в пресс-релизе Совета.
Это вторая часть общего пакета помощи на 9 миллиардов евро.
"На следующих заседаниях Ecofin я буду настаивать на быстром достижении соглашения о предоставлении оставшихся €3 миллиардов, мы также должны договориться о распределении этой суммы на кредиты и гранты", - отметил министр финансов Чехии Збинек Станджура.