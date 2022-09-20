Совет ЕС утвердил выделение Украине €5 миллиардов

Сегодня, 20 сентября, Совет ЕС официально принял решение срочно предоставить Украине 5 миллиардов евро дополнительной макрофинансовой помощи. Об этом говорится в пресс-релизе Совета.

Это вторая часть общего пакета помощи на 9 миллиардов евро.