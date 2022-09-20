Госдума РФ вводит в УК понятия "мобилизация" и "военное время"

В Госдуме России хотят ввести в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время", а также наказание за добровольную сдачу в плен и неисполнение приказа, сообщает Украинская правда.

Пакет поправок в законопроект о внесении изменений в УК РФ, принятый в первом чтении в июле, включает новые статьи: "Добровольная сдача в плен" (статья 352.1) и "Мародерство" (статья 356.1).

Согласно нововведениям, за сдачу в плен (если нет признаков государственной измены) грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. За мародерство – до 15 лет колонии.

Отмечается, что в этих статьях есть отягчающие обстоятельства – "в период мобилизации или военного положения, в военное время" (статья 63).

В частности, если военный оставил часть в это время на срок до 10 дней, ему грозит до 5 лет тюрьмы. Если покинул часть на месяц – то 7 лет заключения, а если больше месяца – то 10 лет.