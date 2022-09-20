В ОП отреагировали на заявления оккупантов о референдумах

Россия боится разгрома, а заявления оккупантов о проведении референдумов являются шантажом и запугиванием. Об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми… Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует" , - написал он.

Ермак добавил, что "Украина решит российский вопрос".

"Угрозу можно ликвидировать только силой" , - подытожил руководитель ОП.

Напомним, гауляйтер временно оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что в оккупационной "администрации" "приняли решение подготовить и провести референдум" по поводу вхождения региона в РФ.

Также росСМИ сообщали о "съезде жителей Запорожской области" в Мелитополе о проведении "референдума".

Ранее "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" потребовали проведения "референдума" по вхождению временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в состав РФ.