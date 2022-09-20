РосСМИ: в ОРДЛО назначили дату проведения "референдумов" о присоединении к РФ

Оккупанты в так называемых "Луганской и Донецкой народных республиках" назначили дату проведения "референдума" о вхождении в состав России. Он должен состояться в период с 23 по 27 сентября. Об этом, со ссылкой на росСМИ, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"В целях обеспечения условий для реализации участниками референдума своего права на участие в голосовании и безопасности для участников референдума, членов комиссий референдума, наблюдателей, представителей СМИ, определить днями голосования на референдуме с 23 по 27 сентября" , - заявил "глава народного совета "ЛНР" Денис Мирошниченко.

При этом он добавил, что на "референдум" вынесут следующий вопрос: Вы за вхождение "ЛНР" состав России на правах субъекта России?

В этот же период планируют провести "референдум" в "ДНР".

Кроме того, издание "Медуза" со ссылкой на источники, близких к администрации президента РФ, сообщает, что на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областях оккупанты намерены также провести "референдумы" с 23 по 27 сентября.