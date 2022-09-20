ГУР: Мобилизация в РФ станет ударом для Путина и пойдет на пользу Украине

В украинской разведке не исключают, что Россия с помощью пропаганды готовится к объявлению мобилизации в стране для участия в войне против Украины. Об этом заявил представитель ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий, сообщает Зеркало недели.

"На сегодня мы начали собирать информацию - очень повысилась такая мобилизационная информационная риторика в Российской Федерации. Зюганов и другие российские политические деятели говорят о том, что да, действительно, идет война, и что российская армия не может справиться, нужно объявлять войну и мобилизацию. Опять же, при этом они говорят, что мы будем вести войну не просто с Украиной, а с НАТО и США, потому что они воюют на стороне Украины" , - пояснил Скибицкий.

"Не исключено, что есть в России поддержка всеобщей мобилизации. Повторюсь, Зюганов и депутаты Российской Думы все чаще стали говорить о войне с Западом, о необходимости мобилизации. Будет формироваться "общественное мнение", и сделать это будет гораздо проще, чем на нынешнем этапе" , - подчеркнул представитель разведки.

В разведке напомнили, что в России с начала Великой войны обсуждают вопросы внедрения мобилизации. За последние семь месяцев российская армия понесла значительные потери, а после начала контрнаступления Сил обороны необходимость пополнения пробелов в личном составе стала для РФ все более острой проблемой.

Скибицкий отмечает, что объявление в России мобилизации будет значительным ударом по режиму Владимира Путина, ведь это станет подтверждением провала так называемой "спецоперации" и того, что на самом деле идет именно война. Также представитель разведки считает, что это сыграет на руку Украине. Дело в том, что в РФ действительно слабые протестные настроения, однако представители молодежи не хотят идти воевать, а продолжение так называемой "СВО" поддерживают преимущественно пожилые люди.