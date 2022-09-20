СМИ: в Молдове начались военные учения с участием сил Румынии и США

В Молдове на полигоне в Бульбоаке 20 сентября начались военные учения "Огненный щит-2022" с участием военных из Румынии и США, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило издание NewsMaker.

На учениях запланированы стрельбы из разных видов оружия, включая артиллерийские системы, и обучение выполнению специфических задач, усовершенствование навыков подразделений и повышение совместимости между армиями стран-партнеров в миротворческих миссиях.

Заместитель председателя Генерального штаба Национальной армии Молдовы полковник Серджиу Чиримпей подчеркнул, что "Огненный щит-2022" важен, чтобы обеспечить подготовку молдавских войск и дать им возможность тренироваться вместе с иностранными коллегами.

В министерстве обороны Молдовы подчеркнули, что "Огненный щит" является частью плана подготовки Национальной армии на 2022 год.

Учения проводятся ежегодно с 2015 года.

Напомним, в начале сентября от главы МИД РФ Сергея Лаврова прозвучали заявления, что РФ готова "делать все" для защиты русскоязычных в стране, и что Россия сочтет нападением на РФ любые действия, в которых увидит угрозу для своих "миротворцев" в Приднестровье .

МИД Молдовы после этих заявлений вызвали временно поверенного в делах России в Молдове, а президент Майя Санду назвала их попыткой дестабилизации.

Кроме того, с июля Молдова страдает от регулярных сообщений о "заминировании", все они оказываются ложными.