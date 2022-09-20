На деоккупированных территориях возобновили выплаты пенсионерам

В результате удачного контрнаступления ВСУ недавно была освобождена часть территорий Украины, находившихся под оккупацией России. Кабмин определил дополнительные возможности для жителей этих населенных пунктов получить пенсии, доставка которых не могла происходить раньше, сообщает Новое время.

Сейчас не повсюду на освобожденных территориях есть электроснабжение и связь, а также не повсюду возобновили банковские отделения и банкоматы. Чтобы ускорить начисление пенсий и социальной помощи людям, проживающим на деоккупированных территориях, Кабмин принял решение, согласно которому выплаты от государства можно получить наличными.

Это предусмотрено изменениями в постановление от 26.02.2022 г. № 162 Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения, принятого Правительством.

Теперь жители территориальных общин, которые расположены в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) и в деоккупированных населенных пунктах могут подавать заявления на выплату пенсии или денежной помощи в органы Пенсионного фонда или социальной защиты через сельского, поселкового, городского голову или старосту.

Как получить пенсию на деоккупированных территориях наличными

Для этого необходимо подать в любой орган местного самоуправления соответствующее заявление. В заявлении нужно указать дату, место представления, должность, имя и фамилию лица, которое его приняло. Социальная информационная платформа добавила, что сделать это можно в течение трех месяцев с момента деоккупации.

Будет доставлять пенсии Укрпочта. Если компания не сможет доехать в определенные населенные пункты, то средства будут начисляться на счета пенсионеров в Сбербанке. Сообщают, что как только Укрпочта сможет возобновить работу на этих территориях, банк сразу вернет средства, и выплату пенсии получателю будет осуществлен наличными.

На освобожденной Харьковщине работает сервисный центр в городе Балаклея, началось обслуживание граждан на удаленном рабочем месте в поселке Чкаловское Чугуевского района, идет работа над возобновлением работы в г. Изюм. Об этом сообщил Пенсионный фонд.

Также на части деоккупированных территорий Харьковской области установили терминалы Starlink от Илона Маска. Председатель правления ПФУ Евгений Капинус отметил, что именно благодаря этому во всех восстановленных отделениях уже предоставляется полный спектр услуг Фонда.