РосСМИ: Путин готовит заявление по псевдореферендумам в Украине

Президент России Владимир Путин может выступить 20 сентября по поводу так называемых референдумов на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское издание РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента

Выступление ожидается до конца дня. Собеседники издания отметили, что не знают, что именно скажет Путин.

Также Telegram-каналы сообщают, что 20 сентября может выступить и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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