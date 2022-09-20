Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом о безопасности
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Украинская правда.
"Провел телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом. Обсудили актуальные вопросы безопасности".
Предыстория:
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что тот стремиться закончить войну как можно скорее.
- Эрдоган также заявил, что возвращение захваченных Россией территорий Украины облегчит переговорный процесс о завершении войны.
- По его словам, Украине и России удалось достичь договоренности об обмене 200 военнопленных.