Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом о безопасности

Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом о безопасности
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Украинская правда.

"Провел телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом. Обсудили актуальные вопросы безопасности".

Предыстория:

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что тот стремиться закончить войну как можно скорее.
  • Эрдоган также заявил, что возвращение захваченных Россией территорий Украины облегчит переговорный процесс о завершении войны.
  • По его словам, Украине и России удалось достичь договоренности об обмене 200 военнопленных.

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