Андрющенко: в Мариуполе схватили подростков, которые пели Гимн Украины

Во временно оккупированном российскими военными Мариуполе захватчики арестовали подростков, которые недавно в центре города на площади Свободы в темное время суток пели Гимн Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"В Мариуполе арестовали подростков, которые пели Гимн Украины. Ожидаемо. В том числе для того и проводили зачистку. Печально, что нашли через доносы своих же горожан. Глядя на все это, понимаешь, что ради таких парнишек стоит бороться за город. И не будет никакого прощения тому, кто оказывает содействие оккупанту. Расплате – быть" , — написал Андрющенко.

Он опубликовал телесюжет вражеских СМИ об аресте мариупольских подростков.