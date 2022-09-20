Верещук: Россия похитила более двух тысяч украинских детей
Российские оккупанты незаконно вывезли из Украины более двух тысяч детей с начала полномасштабного вторжения, сообщает Новое время.
Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук во время брифинга по итогам поездки в Харьковской область.
"То, что нам известно из источников разведки, мы говорим о 2161 ребенке. Это то, что нам известно по состоянию на 1 сентября", — сказала Верещук.
Она подчеркнула, что это дети, лишенные родительской опеки, а количество похищенных детей, у которых есть родители, трудно назвать. По ее данным, Украина уже вернула 55 детей.
Также Верещук сообщила, что Россия пытается оформить на часть украинских детей опекунство.
"Очевидно, это преступление. И очевидно, что он будет иметь квалификацию и будут привлечены к ответственности. Но сейчас наша задача — найти тех детей, их месторасположение и требовать возвращения", — сказала она.