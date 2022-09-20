Верещук: Россия похитила более двух тысяч украинских детей

Российские оккупанты незаконно вывезли из Украины более двух тысяч детей с начала полномасштабного вторжения, сообщает Новое время.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук во время брифинга по итогам поездки в Харьковской область.

"То, что нам известно из источников разведки, мы говорим о 2161 ребенке. Это то, что нам известно по состоянию на 1 сентября" , — сказала Верещук.

Она подчеркнула, что это дети, лишенные родительской опеки, а количество похищенных детей, у которых есть родители, трудно назвать. По ее данным, Украина уже вернула 55 детей.

Также Верещук сообщила, что Россия пытается оформить на часть украинских детей опекунство.