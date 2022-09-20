Кулеба не будет встречаться с Лавровым в США, даже если тот попросит

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключил возможность встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в США, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении российских пропагандистов из "РИА-Новости".

Кулеба заявил, что не хочет встречаться с Лавровым на Генассамблее ООН.

Решение останется таким же, даже если российский министр попросит о встрече.

Отметим, одна из главных тем 77-й сессии – развязанная РФ война против Украины.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН в пятницу, 16 сентября, приняла резолюцию, позволяющую президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в неделе высокого уровня в дистанционном формате.