США, НАТО, Шольц и Макрон высказались про референдумы оккупантов

США, НАТО, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон не намерены признавать результаты так называемых "референдумов", которые российские оккупанты намерены провести на захваченных территориях Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Андреа Калан в эфире FREEДOM.

"США не признают так называемые "референдумы". Потому что они фиктивные. Это видно, почему Россия их проводит. Это было видно и в 2014 году" , — подчеркнула она.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не признает результатов псевдореферендумов, передает "РБК-Украина".

"Совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть признаны. Они не соответствуют международному праву и договоренностям, которые были достигнуты международным сообществом" , — подчеркнул глава немецкого правительства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер назвал "референдумы" эскалацией войны.

"Псевдореферендумы не имеют никакой легитимности и не изменяют характер агрессивной войны России против Украины. Это – дальнейшая эскалация в путинской войне. Международное сообщество должно осудить такое вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины" , – говорится в сообщении.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что псевдореферендумы на оккупированной территории Украины не будут иметь юридической силы.

Как сообщалось, 20 сентября во временно оккупированном Мелитополе начался съезд жителей Запорожской области, где обсуждается вопрос проведения в регионе т.н. "референдума о вхождении в состав РФ".

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо принял решение о проведении "референдума" о вхождении региона в состав России.

Так называемый "народный совет ЛНР" планирует провести псевдореферендум на оккупированной территории Луганской области о вхождении в состав России с 23 по 27 сентября. В этот же период планируется проведение аналогичного "референдума" и на оккупированной Донетчине.