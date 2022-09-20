ОВА: оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожскому району

Российские оккупанты во вторник, 20 сентября, нанесли ракетные удары по Запорожскому району, сообщает Новое время.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух написал в Telegram, что в течение часа ракетным атакам подверглись села Григоровка, Юльевка, Речное, пгт Камышеваха. В Юльевке и Камышевахе зафиксировали по три попадания. Предварительно, страна-террорист наносила удары ракетами С-300, данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО, на захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях объявили, что собираются проводить псевдореферендумы о «присоединении» к стране-агрессору России 23−27 сентября.