Шмыгаль: миссия МВФ начнет свою работу в Украине в октябре

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Стороны договорились о начале работы миссии фонда в октябре, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил глава Кабмина в Twitter.

По его словам, в ходе переговоров был обсужден вопрос новой программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

"Договорились о начале миссии МВФ уже в октябре" , - написал Шмыгаль по итогам переговоров.

Также премьер отметил, что поблагодарил Георгиеву за лидерство и поддержку в борьбе с агрессором.

Напомним, ранее стало известно, что МВФ планирует разработать новую долгосрочную программу кредитования для Украины. Для этого миссия фонда проведет консультации с украинской экономической группой.

Также мы писали, что новым главой Миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине стал Гэвин Грей.