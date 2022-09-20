Шмыгаль: миссия МВФ начнет свою работу в Украине в октябре
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Стороны договорились о начале работы миссии фонда в октябре, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщил глава Кабмина в Twitter.
По его словам, в ходе переговоров был обсужден вопрос новой программы сотрудничества между Украиной и МВФ.
"Договорились о начале миссии МВФ уже в октябре", - написал Шмыгаль по итогам переговоров.
Также премьер отметил, что поблагодарил Георгиеву за лидерство и поддержку в борьбе с агрессором.
Напомним, ранее стало известно, что МВФ планирует разработать новую долгосрочную программу кредитования для Украины. Для этого миссия фонда проведет консультации с украинской экономической группой.
Также мы писали, что новым главой Миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине стал Гэвин Грей.