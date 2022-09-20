Президент Сербии предсказывает "большой мировой конфликт" через два месяца

Президент Сербии Александр Вучич заговорил о "большом мировом конфликте", который произойдет через два месяца, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает издание RTS .

"Я предполагаю, что от этапа "специальной военной операции" мы подходим к большому военному конфликту, и теперь вопрос о том, где проходят границы" , - заявил Вучич.

Президент заявил, что в ближайшие 7-10 дней будут приняты важные решения. А уже через месяц или два месяца ситуация перейдет в "большой мировой конфликт".

"Подобного у нас не было со времен Второй мировой войны" , – добавил Вучич.

Вскоре будет только еще большее усложнение отношений между Западом и Россией и Западом и Китаем.

Напомним, что российские оккупанты в ОРДЛО назначили дату проведения "референдумов" о присоединении к России.

Позже в Белом доме заявили, что президент РФ Владимир Путин может готовиться к проведению мобилизации.