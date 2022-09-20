Верещук обратилась к украинцам на оккупированных территориях

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей захваченных территорий игнорировать псевдореферендумы россиян, сообщает Новое время.

В эфире телемарафона во вторник, 20 сентября, Верещук призвала украинцев, которые вынужденно находятся на временно оккупированных территориях, не участвовать в так называемых референдумах и полностью их игнорировать, помогая тем самым ВСУ и себе.

"Они [оккупанты] могут заявлять все, что угодно [о проведении „референдумов“ о „присоединении“ к РФ]. Для нас это не имеет никакого значения. А для них — это усиление санкций и увеличение военной помощи для украинской армии" , — сказала она.

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят. Мировые лидеры также заявили, что не признают фейковые референдумы.